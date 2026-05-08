"Московский патруль": столичный Дептранс попросил байкеров отложить поездки до 16 мая

Несмотря на установившуюся в Москве теплую погоду, столичный Дептранс рекомендовал байкерам отложить выезд на дороги до официального открытия мотосезона, которое состоится 16 мая. Причина – повышенный риск аварийности.

По данным ЦОДД, с начала года в столице зафиксировано более 70 ДТП с участием мотоциклистов, включая курьеров на электровелосипедах. При этом по сравнению с прошлым годом число аварий снизилось на 37%.

