"Московский патруль": в Подмосковье вынесен приговор водителю за ДТП на трассе М-5 "Урал"

В Московской области вынесли приговор водителю фуры Сергею Голованову, который спровоцировал аварию на трассе М‑5 "Урал" неподалеку от Раменского. Мужчина отвлекся и выехал на обочину, а после столкнулся с двумя автомобилями.

В результате ДТП погибли три человека. Во время судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся, однако заявил, что не может финансово поддержать потерпевших. Подробнее – в программе "Московский патруль".

