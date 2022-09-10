"Сделано в Москве": граненый стакан

Граненый стакан – гегемон посудной промышленности СССР, артефакт советских поездов, столовых и кухонь. Свидетель общественной и личной жизни Москвы и москвичей.

Какую роль в его истории сыграли Петр Великий, Ленин и Вера Мухина? Как граненый стакан стал главным участником Всемирного фестиваля Молодежи в Москве. Чем удивил писателя Гарсиа Маркеса? И как стакан разрушил судьбу отдельно взятого комсомольца?

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