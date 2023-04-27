"Рейд 112": автомобиль врезался в отбойник на 31-м км МКАД

В ночь на 27 апреля в 00:10 автомобиль Daewoo Matiz на полном ходу врезался в бетонный разделительный отбойник на 31-м километре МКАД. Водитель был госпитализирован в ближайшую больницу. Сотрудникам ДПС предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Кроме того, в 00:35 автомобиль BMW врезался в мотоцикл Kawasaki. Группа мотоциклистов ехала по Петровскому бульвару, один впереди, два байкера сзади. По словам очевидцев на перекрестке с Цветным бульваром на красный сигнал светофора выехал на большой скорости автомобиль и на полном ходу снес один мотоцикл. BMW был оборудован приспособлением для скрытия регистрационных номеров, но очевидцы происшествия успели их снять.

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