22 мая, 16:30Экономика
"Деньги 24": россиянам объяснили, когда импортные товары могут быть дешевле
Большинство продавцов закупают импортные товары заранее, примерно за полгода с учетом логистики. Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, при снижении курса доллара уменьшать цены им невыгодно, так как товары были куплены по более высокому курсу.
Однако в отдельных случаях стоимость импортных товаров может быть ниже. Это касается неликвидов, например устаревших моделей смартфонов, а также товаров, которые поставляются под заказ.
Подробнее – в программе "Деньги 24".