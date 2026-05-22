"Деньги 24": россиянам объяснили, когда импортные товары могут быть дешевле

Большинство продавцов закупают импортные товары заранее, примерно за полгода с учетом логистики. Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, при снижении курса доллара уменьшать цены им невыгодно, так как товары были куплены по более высокому курсу.

Однако в отдельных случаях стоимость импортных товаров может быть ниже. Это касается неликвидов, например устаревших моделей смартфонов, а также товаров, которые поставляются под заказ.

Подробнее – в программе "Деньги 24".