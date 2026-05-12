"Деньги 24": средняя зарплата в России за 10 лет увеличилась в 3 раза

Средняя зарплата в России за 10 лет увеличилась в 3 раза. Об этом свидетельствуют расчеты Росстата. По данным экономистов, причин для такого резкого роста зарплат несколько.

Во-первых, острый дефицит кадров привел к рекордно низкой безработице в примерно 2%. Во-вторых, сыграло роль обеление зарплат: Федеральная налоговая служба разработала механизмы по выявлению компаний, которые платили зарплаты в конвертах.

