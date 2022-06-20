"Деньги 24": влияние цен на нефть на российский рынок

Цены на нефть в последние недели крайне нестабильны. 20 июня они немного стабилизировались, но ранее было рекордное падение. Дело в том, что инвесторы опасаются начала рецессии в мировой экономики, что может сократить спрос на энергоносители.

Как вся эта ситуация повлияет на российский рынок? Об этом – в программе "Деньги 24".