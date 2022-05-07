"ГОСТ шоу": Российский сыр

Вот уже 8 лет в наших магазинах нет многих европейских сыров. Зато появились отечественные аналоги. Что предлагают российские фермеры? И можно ли в столичных магазинах купить моцареллу или пармезан не хуже, чем в Италии?

Дарья Филиппова вместе с экспертами попробовала популярные продукты из супермаркетов. И теперь знает, что должно быть в составе качественного сыра и во сколько он обойдется. Все подробности – в новом выпуске шоу ГОСТ.

