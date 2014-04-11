"12 округов": Как развивается научное производство в столичных округах

В рамках "Дня науки" программа расскажет о самых передовых научных производствах в округах Москвы. Где работают над созданием принципиально нового источника энергии? Почему Зеленоград еще полвека назад ориентировали на создание миниатюрных электроприборов? И чему учат в школе, которую курирует один из ведущих научных центров мира - "Курчатовский институт"? Ответы на эти и другие вопросы - в "12 округах".