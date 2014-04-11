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Новости

11 апреля 2014, 13:30

Наука

"12 округов": Как развивается научное производство в столичных округах

"12 округов": Как развивается научное производство в столичных округах

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В рамках "Дня науки" программа расскажет о самых передовых научных производствах в округах Москвы. Где работают над созданием принципиально нового источника энергии? Почему Зеленоград еще полвека назад ориентировали на создание миниатюрных электроприборов? И чему учат в школе, которую курирует один из ведущих научных центров мира - "Курчатовский институт"? Ответы на эти и другие вопросы - в "12 округах".
Сюжет: День науки на "Москве 24"
Программа: Округа
наука школы образование исследования программы архив Курчатовский институт
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