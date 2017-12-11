Форма поиска по сайту

11 декабря 2017, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": посетители магазина устроили стрельбу

На Востоке столицы задержаны подозреваемые в хулиганстве, которые устроили стрельбу в супермаркете. Их целью, как выяснили полицейские, был не товар, а охранник магазина. На кадрах камеры наблюдения видно, как один из злоумышленников открывает огонь по мужчине прямо в помещении торговой точки. Выпускает две пули из переделанного под травматический сигнального пистолета.

Несколько дней назад тот самый охранник не позволил им украсть из супермаркета средства личной гигиены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
Денис Новожилов происшествия

