"Московский патруль": посетители магазина устроили стрельбу

На Востоке столицы задержаны подозреваемые в хулиганстве, которые устроили стрельбу в супермаркете. Их целью, как выяснили полицейские, был не товар, а охранник магазина. На кадрах камеры наблюдения видно, как один из злоумышленников открывает огонь по мужчине прямо в помещении торговой точки. Выпускает две пули из переделанного под травматический сигнального пистолета.

Несколько дней назад тот самый охранник не позволил им украсть из супермаркета средства личной гигиены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.