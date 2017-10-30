"Московский патруль": суд избрал меру пресечения двум бывшим полицейским

В Черемушкинском суде столицы избирали меру пресечения бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы ОМВД России по району Коньково. Вячеслава Пыжакова и Евгения Давыдова обвиняют в превышении должностных полномочий и краже денежных средств у пенсионерки. Лейтенант и старший сержант полиции приехали на вызов в квартиру к пожилой москвичке. Женщина заявила, что к ней наведались мошенники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.