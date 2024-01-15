"Сити": лучшие книги января в жанре нон-фикшн

Женя Смурыгина рассказала о трех лучших книгах нехудожественной литературы января. На третьем месте – "Сладкая история мира. 2 000 лет господства сахара в экономике, политике и медицине" Ульбе Босма.

На втором месте – "Настоящая история магии. От ритуалов каменного века и друидов до алхимии и Колеса года" Марины Голубевой. И замыкает топ книга Марка Курлански "Треска. Биография рыбы, которая изменила мир". Подробнее – в программе "Сити".