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15 января, 16:45

Культура

"Сити": лучшие книги января в жанре нон-фикшн

"Сити": лучшие книги января в жанре нон-фикшн

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Женя Смурыгина рассказала о трех лучших книгах нехудожественной литературы января. На третьем месте – "Сладкая история мира. 2 000 лет господства сахара в экономике, политике и медицине" Ульбе Босма.

На втором месте – "Настоящая история магии. От ритуалов каменного века и друидов до алхимии и Колеса года" Марины Голубевой. И замыкает топ книга Марка Курлански "Треска. Биография рыбы, которая изменила мир". Подробнее – в программе "Сити".

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культуравидеоКсения ЧепенкоЕвгения Смурыгина
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