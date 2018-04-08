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Общество

08 апреля 2018, 02:00

"Познавательный фильм": городские очкарики

видео общество медицина

Очки как необходимость и модный аксессуар. Откуда они взялись, какой путь проделали и почему московских очкариков становится все больше?

Как правильно выбрать очки? Обязательно ли при этом обращаться к врачу? Существует ли до сих пор "комплекс очкарика" и что с ним делать?

Очки полезнее линз? Работает ли гимнастика для зрения? И когда необходимо ложиться на операционный стол, чтобы начать видеть мир во всех красках?

Где в Москве искать пенсне Чехова, монокль Булгакова и лорнет Пушкина? Кто из известных людей носил очки и как они выглядели? Почему кошки видят в темноте, а орлы – с высоты два километра, а мы нет? Фильм, в котором собраны все самые интересные и полезные факты об очках и нашем зрении.

Программа: Познавательный фильм

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