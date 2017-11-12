"Познавательный фильм": столичная автоинспекция

Современный город сложно себе представить без наличия государственных служб, обеспечивающих его жизнедеятельность. Одна из них − ГИБДД, или ГАИ. Ее история насчитывает почти 100 лет. Какой была история московской автоинспекции, и как работает она сегодня? Как с помощью современных технических средств ведется и корректируется движение московского транспорта?

Сотрудники ГИБДД рассказали о некоторых особенностях своей службы, об изменениях, которые внесены в Правила дорожного движения. Информационные схемы, дорожные знаки, работа светофоров и еще о многом другом, чем живет московская ГАИ, смотрите в программе "Познавательный фильм".

"