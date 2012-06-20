"Афиша":Концерт группы "Моральный кодекс"

Мэр Москвы
Собянин принял решение о комплексном развитии четырех бывших промзон Москвы
09:53
Человек погиб под колесами поезда на платформе МЖД Перово
происшествия
Илон Маск заявил, что в Twitter может появиться функция перевода денег
технологии
09:52
Пенсионерам вернут часть недоплаченных денег
общество
09:42
Призы туристской премии "Маршрут года" получили три проекта Москвы
городтуризм
09:34
В Институте русского языка РАН назвали наиболее вероятное слово года в России
09:27
Эксперт назвала способы экономии на аренде квартиры
09:26
Сотрудники УФСБ предотвратили теракт в здании военкомата в Екатеринбурге
происшествиярегионы
09:17
Вторая ночь подряд в столице стала самой теплой как минимум с 1948 года
обществопогода
09:15
Сбербанк вернется к раскрытию финансовой информации – Греф
экономика
В Москве планируют передать под заселение 20 новостроек по программе реновации
городреновация
09:14
Россиян предупредили об интернет-мошенниках в преддверии "черной пятницы"
09:09
Освобожденные из украинского плена бойцы ЛНР вернулись в Луганск
политика
09:00
Делегацию РФ на саммите G20 возглавит Сергей Лавров
В России разработают проект для регулирования информбезопасности инфраструктуры СМИ
08:48
Аналитик рассказал, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"
08:45
Ученые оценили угрозу "климатического ада" для России
наукаэкология
08:25
Квартиры в Москве получили 6,7 тысячи детей-сирот за 10 лет
городобщество
08:20
В России начали продавать сертифицированные приставки Xbox
08:19
В ГД предложили увеличить срок принятия наследства для военнослужащих
08:00
Кардиолог рассказал, как распознать сердечный приступ
07:54
В Москве построят заводы по производству стройматериалов и кормов для животных
городстроительствоэкономика
07:50
Москвичам рассказали об облачной и теплой погоде 10 ноября
07:34
Тренировки "Спортивных выходных" будут проходить на дизайн-заводе "Флакон"
спорт
07:24
Власти Индонезии считают, что Путин не приедет на саммит G20 – СМИ
властьполитика
07:20
Коммунальный флот Москвы собрал около 600 тонн мусора в период навигации в этом году
городтранспорт
20 июня 2012, 10:47
"Афиша":Концерт группы "Моральный кодекс"
"Интервью": одного из создателей "Квартета И" Александра Демидова
"Афиша":15 июня состоится концерт Бобби Макферрина и Чика Кориа
"Афиша":Концерт Macy Gray пройдет в Крокус Сити Холле
"Афиша":Концерт Кассандры Уилсон откроет фестиваль "Африка-Америка"
"Афища":Концерт Limp Bizkit
"Афиша": Концерт Garbage в Москве
"Утро": The Voca People выступят в Москве
На этот раз в "Живом звуке" выступала группа "Моральный кодекс".
Москвичам показали виды ночного города
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