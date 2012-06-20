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Новости

20 июня 2012, 10:47

Культура

"Афиша":Концерт группы "Моральный кодекс"

"Афиша":Концерт группы "Моральный кодекс"

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На этот раз в "Живом звуке" выступала группа "Моральный кодекс".
Программа: Афиша
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