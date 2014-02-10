"Афиша": В "Домике Чехова" расскажут о русской музыке начала ХХ века

В "Домике Чехова" на Малой Дмитровке с начала декабря читают курс лекций, посвященный русской музыке начала ХХ века. 11 февраля искусствовед и преподаватель Московской консерватории Антон Ровнер будет рассказывать о течениях неоклассицизма и неоромантизма в советской музыке 1920-х годов, а 25 февраля - о гонимых и запрещенных композиторах того же периода. Каждый рассказ музыкальными композициями проиллюстрирует камерный оркестр "Двадцатый век" под руководством Марии Ходиной.