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Новости

13 сентября 2012, 10:37

Культура

"Афиша": Концерт "GusGus" и фестиваль "Музейный гид"

"Афиша": Концерт "GusGus" и фестиваль "Музейный гид"

Немецкий уличный фестиваль пройдет в выходные в парке Горького

"Утро": "Арт-мейнстрим" в кинотеатре "Ролан"

"Афиша": Новинки кинопроката в "Ролане" и фестиваль инди-музыки

В Подмосковье проходит фестиваль "Мы разные, но мы вместе"

"Афиша": Открытие театрального сезона и лучшие фотографии века

"Афиша": Бородино, "Другая Москва" и разговорный спектакль

"Интервью": Сергей Дурыгин о программе фестиваля Спасская башня

"Утро": Еt Careta открывает ХХ юбилейный сезон

"Афиша": танцевальный арт-моб, Святой Лука, линди хоп и Мураками

В Москве стартует фестиваль спектаклей для детей, который называется "Гаврош". В этом году он проходит в рамках года Германии в России. В программе - немецкие постановки для детей из Фрайбурга, Берлина и других городов. Фестиваль пройдет в "Театриуме на Серпуховке", с 14 по 23 сентября.

В "Театральном центре на Страстном" 13 сентября выступят известные музыканты: Найк Борзов, Хелависа, Рома Зверев и другие. Все собранные деньги с билетов пойдут на создание Единого всероссийского реестра доноров костного мозга. Цена входного билета - 1000 рублей.

В четверг на Винзаводе начнется фестиваль "Музейный гид". Вырезать гравюру, выучить слова на мертвом языке и многое другое - смогут посетители фестиваля. Вход бесплатный.

В Москве появилась новая площадка для просмотра и обсуждения короткометражного кино молодых режиссеров. Медиалабораторию "Meters" открыли в Творческой усадьбе "FreeLabs". За умеренную плату зрителей ждут дискуссии с авторами и просмотр кинолент.

13 сентября в клубе P!PL состоится концерт исландской электронной группы "GusGus". Билеты - от двух тысяч рублей.
Программа: Афиша
фестивали концерты афиша Иван Распопов
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