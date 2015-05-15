Форма поиска по сайту

15 мая 2015, 17:59

В зоопарке появился павлин с белым оперением

В столичном зоопарке впервые за 10 лет появился белый павлин

В столичном зоопарке появился новый обитатель. Из калужского парка птиц на постоянное место жительства в Москву переехал белый павлин, сообщает телеканал "Москва 24".

Двухлетний самец поселился в огороженном уличном вольере, который примыкает к Большому пруду.

Как говорят сотрудники, белых павлинов в зоопарке не было уже десять лет, и добавляют, что птица не является альбиносом, так как белое оперение – это естественная вариация окраски индийского или по-другому синего павлина.

