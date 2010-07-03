Вторую группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю

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Вторую группу косаток, которые содержались в приморской бухте Средней, выпустили в Охотское море в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"После погрузки в бухте Средней 11 июля и транспортировки на протяжении пяти дней до мыса Перовского все животные благополучно выпущены в Охотское море", – говорится в сообщении на сайте ВНИРО.

Трех косаток из бухты Средней в Приморье к месту выпуска отправили на прошлой неделе. Младшей самке – 5 лет. Крупной самке и самцу – порядка 9–10 лет. В Хабаровске животных перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в Николаевский район.

Животных выпускали двумя партиями через транспортировочную клеть. Сперва в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего выпустили. Затем выпустили взрослую самку.

15 июля завершилась перегрузка транспортировочных ванн с косатками с судна на автомобили. Перед отправкой животным поменяли воду и сделали массаж, разминая тело и плавники после трехдневного перехода из Хабаровска.

Ранее специалисты выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых содержали в бухте Средней в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". По словам ученых, они хорошо адаптируются.

В мае прошлого года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены минимум 12 млекопитающих, а также 90 белух. В Центре передержки морских млекопитающих оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, разрешив добычу морских млекопитающих. Уточнялось, что животные содержатся в неподобающих условиях.

Кроме того, из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли из-за условий. Были возбуждены уголовные дела.

