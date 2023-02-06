Совладелец сафари-парка в Сочи рассказал о ситуации с брошенными животными

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Совладелец сафари-парка Live Vision в Сочи Михаил рассказал телеканалу Москва 24 о ситуации с брошенными животными.

"Я буквально сегодня узнал об этой ситуации, и я сейчас принимаю меры для того, чтобы понять, что происходит и что в этой ситуации следует делать", – сказал совладелец.

По словам спикера, он был уверен, что с животными все хорошо.

Мужчина рассказал, что сафари-парк закрылся после того, как по иску Генеральной прокуратуры была отобрана земля. С момента вступления в силу решения суда был месяц, чтобы освободить землю, которую занимала организация.

"Я знаю, что животные передавались в Московский зоопарк", – сказал спикер, добавив, что сам созванивался с организацией для передачи животных.

Совладелец Live Vision заявил, что не знал об оставшихся животных в парке в Сочи, для него это стало новостью. Однако, по его словам, были люди, которые приглядывали за брошенными зверями. Он подчеркнул, что проблема возникла не из-за того, что животные недоедали, а из-за наступления холодов, так как парк не оборудовал теплые помещения.

Ранее РИА Новости сообщало, что из сафари-парка в селе Ахштырь были спасены 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных. Об этом рассказал председатель "Сочинского географического общества" Александр Зобнин.

Спасение животных началось после того, как в Сети появилось видео истощенных и даже погибших в парке зверей.

Зобнин рассказал, что за помощью в географическое общество обратилась работница сафари-парка, которая была обеспокоена будущим питомцев из-за заморозков в Сочи. После этого было принято решение об оказании помощи.

"Из оставшихся животных спасены корсаки, дикобразы, носухи, морские свинки, мангусты, кролики, орланы белокрылые, филин, орел-могильник, еноты, шакалы, решается вопрос с медведем, верблюдами", – заявил Зобнин.

На данный момент решается вопрос об их содержании. Некоторые уже в безопасности, а другие остаются в стрессе.

В региональном МВД сообщили, что по факту публикации видео организована проверка.

Директор парка Евгений Абрамович заявил, что не может сказать о состоянии животных, так как не состоит в организации порядка шести месяцев.

Активисты в Сочи подняли тревогу летом 2022 года из-за верблюдов, которых якобы довели до истощенного состояния в местном сафари-парке. В руководстве парковой зоны опровергли информацию о жестоком обращении с животными.

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