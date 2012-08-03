Читатели М24: по улицам поселка Вешки бегал крокодил

В печально известном поселке Вешки в пятницу днем сбежал от хозяина полутораметровый крокодил. Читатели М24 сообщили, что сначала рептилия сидела на одной из улиц в кустах можжевельника, после чего пошла в сторону детской площадки. За время своей "прогулки" крокодил успел пересечь две улицы.

Обеспокоенные граждане позвонили в московскую полицию, но им посоветовали связаться со службой по чрезвычайным ситуациям по Мытищинскому району. Со слов жителей поселка, сотрудники областного МЧС отказались приехать по причине отсутствия специалиста по рептилиям.

"Официально поселок относят к Мытищинскому району. Я позвонила в 02, в московскую полицию, мне дали телефон Мытищинской службы по чрезвычайным ситуациям. Там мне ответили, что наш поселок они не обслуживают, но, если бы даже обслуживали, то не смогли бы помочь – у них нет специалиста по рептилиям. Посоветовали снова позвонить в московскую полицию", - сообщает наша читательница.

В настоящее время рептилия поймана – ее отловил хозяин.

Напомним, поселок Вешки Мытищинского района Подмосковья стал известен из-за скандала, связанного со сносом многоквартирного дома. В сентябре 2011 года Мытищинский городской суд обязал собственника незаконно возведенного строения снести его за свой счет, но требование суда выполнено не было. Когда работники службы судебных приставов приехали демонтировать здание, жители оказали им активное сопротивление - забаррикадировались в квартирах и объявили голодовку.

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