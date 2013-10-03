Стоимость жилья эконом-класса в Москве увеличилась в сентябре на 0,8%

Цены на вторичное жилье эконом-класса в Москве по итогам сентября увеличились на 0,8% и составили 159,8 тысячи рублей за квадратный метр.

В то же время средняя стоимость жилья комфорт-класса поднялась на 0,3% - до 173,3 тысячи рублей за "квадрат", а премиум-класс подешевел на 0,3% - до 228 тысяч рублей за ту же единицу площади, сообщает в четверг компания "Инком-недвижимость".

Как обычно, наибольшая стоимость жилья зафиксирована в ЦАО, где стоимость квадратного метра по итогам сентября составила 305,5 тысячи рублей, то есть на 0,8% ниже, чем в августе. В остальных округах стоимость квартир выросла в пределах 1%.

Стоимость самой дешевой квартиры в пределах МКАД в сентябре составила 3,4 миллиона рублей. Это однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров, из которых пятую часть занимает кухня. Располагается квартира на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома на Мартеновской улице в ВАО.