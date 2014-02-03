Зарплата работников культуры в Москве выросла до 40 тысяч рублей

За последние четыре года заработная плата работников культуры выросла на 34,4%, она составляет 40 тыс. 298 руб. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Московской городской думы Владимир Платонов.

"В 2010 году средний доход в этой отрасли составлял 29 тысяч рублей. Планируется, что к 2018 г. средняя заработная плата в этой сфере будет находиться на уровне средней оплаты труда работников, занятых в социальном секторе. В настоящее время этот показатель находится на уровне 0,51% от той средней зарплаты, которая принята для сотрудников социальных учреждений", - уточнил чиновник.