22 октября 2013, 16:51

Политика

Новая версия пенсионной реформы является окончательной

Министерство труда и социальной защиты России надеется, что новая пенсионная формула станет окончательной, заявил глава ведомства Максим Топилин.

"Безусловно, нам придется в последующем через некоторое количество лет продолжать тему рефинансирования пенсионной системы. Мне часто задают вопрос о том, что все равно же это не окончательные варианты. С точки зрения пенсионной формулы, мы надеемся, что это окончательный вариант", - приводит слова министра "Интерфакс".

Пенсионная формула коснется только тех россиян, которые начнут свою трудовую деятельность с 1 января 2015 года.

Как заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, средняя пенсия в России к 2030 году должна составить 2,5 прожиточного минимума.

Добавим, минимальный трудовой стаж будет постепенно повышен с 5 до 15 лет.

