06 августа 2013, 11:04

Происшествия

10 человек задержаны по подозрению в организации незаконной миграции

Сотрудники столичной полиции задержали 10 человек, подозреваемых в организации нелегальной миграции.

Два человека за регистрацию иностранцев в своих квартирах были задержаны в СЗАО, четверо - на севере Москвы, трое злоумышленников прописывали у себя мигрантов В СВАО и один – в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", в качестве меры пресечения была выбрана подписка о невыезде.

