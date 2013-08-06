06 августа 2013, 11:04Происшествия
10 человек задержаны по подозрению в организации незаконной миграции
Сотрудники столичной полиции задержали 10 человек, подозреваемых в организации нелегальной миграции.
Два человека за регистрацию иностранцев в своих квартирах были задержаны в СЗАО, четверо - на севере Москвы, трое злоумышленников прописывали у себя мигрантов В СВАО и один – в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", в качестве меры пресечения была выбрана подписка о невыезде.
