Лукашенко подарил скатерть с салфетками Меланье Трамп

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать подарки для президентской четы.

После состоявшейся в Минске встречи, глава государства передал Дональду Трампу кортик, а его супруге Меланье – изделия из белорусского льна – скатерть с салфетками.

"Это – женское, она имеет отношение к славянском льну", – сказал Лукашенко, имея в виду происхождение жены президента США, которая родилась в Словении.

Также президент Белоруссии напомнил, что болел на выборах за нынешнего президента США. "Я "вмешивался" в американские выборы и болел за Трампа", – пошутил Лукашенко.

Самому Болтону Лукашенко подарил шоколадные сладости без сахара, а также альбом "Наследство Беларуси", передает портал "Мир 24".

"И передайте своему президенту самые теплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя Джареда Кушнера здесь в Беларуси", – добавил Лукашенко.

29 августа помощник президента США по национальной безопасности посетил Минск. Поездка стала первым визитом высокопоставленного представителя властей США за последние 20 лет.

Экс-депутат белорусского Совета Республики Александр Зимовский ранее заявил, что Лукашенко не сможет по-настоящему наладить белорусско-американские отношения.