По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в Багдаде

Фото: ТАСС/Methaq Al Fayyadh/Newzulu

По меньшей мере 12 человек погибли, свыше 30 получили ранения в результате нападения боевиков на юго-востоке Багдада.

По данным иракских властей, целью теракта стал столичный район Ан-Нахраван. Местным стражам правопорядка удалось ликвидировать одного из террористов, однако второй боевик успел подорвать себя, передает http://]ТАСС[/URL] со ссылкой на местные СМИ

Сначала террористы открыли огонь из автоматического оружия по мирным жителям, потом один из них подорвал себя.

В настоящее время ведется расследование произошедшего.

Ни одна из действующих в Ираке группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.