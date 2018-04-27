Трамп направил конгрессу доклад о борьбе с "пагубным влиянием" России

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Доклад о борьбе с "пагубным влиянием" России представил Конгрессу президент США Дональд Трамп, сообщили в Белом доме.

Составить документ было нужно для оборонного бюджета страны. Доклад не будет опубликован, поскольку содержит секретные сведения, отмечает РИА Новости.

"Как требует закон, посылаю вам доклад, которого требует пункт 1256 оборонного бюджета на 2018 год", – сказано в письме главы Белого дома.

Документ содержит данные об операциях в киберпространстве. Речь идет о противостоянии информационной войне и пропаганде со стороны РФ. В этом же документе описываются запланированные с ЕС и НАТО меры по повышению кибербезопасности.

Отношения между РФ и США продолжают обостряться. Источниками конфликтов стали Сирия, покушение на экс-разведчика Сергея Скрипаля, предположение о том что Россия вмешивалась в президентские выборы в Штатах и другие аспекты международных отношений.

Страны обменялись различными ограничениями в адрес друг друга. Одним из них стала взаимная высылка дипломатов. После этого США начали тормозить процесс выдачи виз российским спортсменам, артистам и даже пилотам пассажирских авиалиний.

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