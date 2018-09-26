Гражданина Китая арестовали в США по подозрению в шпионаже

Фото: ТАСС/Imago/Christian Ohde

Спецслужбы США арестовали гражданина Китая Цзи Чаоцюня в Чикаго. Его обвиняют, что он действовал как незарегистрированный агент своей страны, то есть как шпион.

"Цзи Чаоцюнь, 27-летний гражданин Китая, проживавший в Чикаго, был арестован сегодня в Чикаго по обвинению в предполагаемой деятельности на территории США в качестве нелегального агента КНР", – цитирует Минюст Штатов ТАСС.

Предполагается, что китаец действовал по заданию некоего высокопоставленного сотрудника разведки из министерства государственной безопасности провинции Цзянсу. Задержанный якобы должен был передать данные о восьми людях, которых планировалось завербовать. Целью вербовки стали инженеры и ученые из Китая, работающие в США, часть – подрядчики для Пентагона.