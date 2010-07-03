В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки

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Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал заявления бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи. Об этом сообщает портал News.ru.

Бердичевский опроверг утверждения Матюхи, который ранее заявлял, что на самом деле был сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и организовывал провокации против ополченцев.

"[Матюха] никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал, заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки", – заявил представитель ДНР.

В октябре стало известно, что житель российского поселка Чертково в Ростовской области Владимир Моргунов был приговорен к 12 годам колонии за государственную измену. По информации следствия, мужчина занимался шпионажем в пользу Украины.

