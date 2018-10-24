24 октября 2018, 17:34В мире
Совфед отказался участвовать в мероприятиях в Норвегии
Фото: kremlin.ru
Совфед не будет участвовать в мероприятиях, которые проводятся в Норвегии, пока не получит гарантий безопасности от властей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.
На прошлой неделе суд в Осло освободил из-под ареста сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, которого задержали в аэропорту в сентябре по подозрению в незаконном сборе информации, сообщает NRK. 51-летний россиянин прилетел в Норвегию для участия в семинаре.
По ее словам, Совфед официально проинформирует норвежскую сторону, что в нынешних условиях российские законодатели не имеют возможности участвовать в запланированных мероприятиях.
Спикер подчеркнула, что в России заинтересованы в восстановлении хороших отношений с Норвегией.
Ранее Матвиенко назвала задержание в Осло сотрудника Совфеда провокацией.
В декабре прошлого года в России по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Норвегии Фруде Берга. По мнению адвоката Бочкарева, задержание россиянина позволяет надеяться на обмен заключенными.