Совфед отказался участвовать в мероприятиях в Норвегии

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Совфед не будет участвовать в мероприятиях, которые проводятся в Норвегии, пока не получит гарантий безопасности от властей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе суд в Осло освободил из-под ареста сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, которого задержали в аэропорту в сентябре по подозрению в незаконном сборе информации, сообщает NRK. 51-летний россиянин прилетел в Норвегию для участия в семинаре.

По ее словам, Совфед официально проинформирует норвежскую сторону, что в нынешних условиях российские законодатели не имеют возможности участвовать в запланированных мероприятиях.

Спикер подчеркнула, что в России заинтересованы в восстановлении хороших отношений с Норвегией.

Ранее Матвиенко назвала задержание в Осло сотрудника Совфеда провокацией.

В декабре прошлого года в России по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Норвегии Фруде Берга. По мнению адвоката Бочкарева, задержание россиянина позволяет надеяться на обмен заключенными.