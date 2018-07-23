В Литве оценили реакцию МИД на возбуждение в России дела против прокуроров и судей

23 июля, 17:19
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Президент Ассоциации граждан России в Литве Сергей Резник прокомментировал обвинения со стороны литовского министерства иностранных дел в адрес России.
"Литва – очень самостоятельное государство, которое, правда, внимательно слушает представителей Госдепа США. Сейчас власти хотят показать свою значимость для НАТО, ЕС и Соединенных Штатов", – цитирует эксперта RT. По его словам, страна не может самостоятельно выстраивать внешнюю политику, а России давно следовало ответить на нападки.
Резник пояснил, что Литва прекращает агрессивную политику, как только видит симметричный ответ со стороны оппонента.
Ранее МИД Литвы заявил, что Россия оказывает давление на страну после того, как СК РФ возбудил уголовное дело против литовских прокуроров и судей. Подозреваемым рекомендовали не ездить в Россию и дружественные ей государства.
Дело на прокуроров и судей возбуждено по случаем преследования российских граждан, которые в следственном комитете сочли незаконными.
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