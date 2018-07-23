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23 июля, 15:48

В МИД Литвы посоветовали прокурорам и судьям не посещать РФ

за рубежом политика суды власть

Фото: AP/Mindaugas Kulbis

В МИД Литвы порекомендовали не посещать Россию сотрудникам Генпрокуратуры и суда республики, в отношении которых Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о незаконном преследовании участников событий января 1991 года в Вильнюсе. Об этом передает ТАСС.

"Рекомендуем всем участникам дела о январских событиях 1991 года, отказаться от визитов в Россию и дружественные ей страны", – заявил глава ведомства Линас Линкявичюс.

По его словам, действия России – это откровенное давление на Литву, которое вредит двусторонним отношениям.

Ранее СК России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы, которые необоснованно привлекли к уголовной ответственности граждан России.

С 2006 года литовские власти преследуют 60 бывших солдат Вооруженных сил СССР. По версии Вильнюса, по вине советских военнослужащих, во время массовых беспорядков в Вильнюсе, погибли 14 человек, еще более 700 пострадавших получили телесные травмы различной тяжести.

Суд Вильнюса приговорил россиян к заочному аресту и объявил их в международный розыск.

Январские вооруженные столкновения в Литве прошли с 11 по 13 января 1991 года после провозглашения выхода республики из состава Советского союза.

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