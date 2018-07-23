В МИД Литвы посоветовали прокурорам и судьям не посещать РФ

23 июля, 15:48
Фото: AP/Mindaugas Kulbis
В МИД Литвы порекомендовали не посещать Россию сотрудникам Генпрокуратуры и суда республики, в отношении которых Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о незаконном преследовании участников событий января 1991 года в Вильнюсе. Об этом передает ТАСС.
"Рекомендуем всем участникам дела о январских событиях 1991 года, отказаться от визитов в Россию и дружественные ей страны", – заявил глава ведомства Линас Линкявичюс.
По его словам, действия России – это откровенное давление на Литву, которое вредит двусторонним отношениям.
Ранее СК России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы, которые необоснованно привлекли к уголовной ответственности граждан России.
С 2006 года литовские власти преследуют 60 бывших солдат Вооруженных сил СССР. По версии Вильнюса, по вине советских военнослужащих, во время массовых беспорядков в Вильнюсе, погибли 14 человек, еще более 700 пострадавших получили телесные травмы различной тяжести.
Суд Вильнюса приговорил россиян к заочному аресту и объявил их в международный розыск.
Январские вооруженные столкновения в Литве прошли с 11 по 13 января 1991 года после провозглашения выхода республики из состава Советского союза.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: