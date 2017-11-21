Google News научат прятать новости RT и Sputnik от пользователей

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Google News будет ранжировать новости от RT и Sputnik.

Председатель совета директоров компании Alphabet, в состав которой входит Google Inc, Эрик Шмидт заявил во время форума по международной безопасности в Канаде, что сейчас его компания работает над системой, которая в соответствии с рейтингом источника будет формировать выдачу Google News. В первую очередь такая политика компании коснется RT и Sputnik, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал VICE.

Шмидт уточнил, что таким образом его компания будет бороться с "распространением дезинформации".

Он отметил, что блокировать сайты — это не стиль работы Alphabet, его компания придерживается политики ранжирования.

Ранее минюст США обязал RT America зарегистрироваться иностранным агентом. Главный редактор российского СМИ Маргарита Симоньян выполнила требование американских властей.

Позднее Госдума приняла зеркальный закон, который обязал некоторые иностранные СМИ зарегистрироваться в России в качестве иноагентов. Минюст РФ уже разослал уведомления о возможности регистрации иностранным агентом некоторым СМИ, которые работают на территории РФ.