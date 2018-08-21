Консульство Украины в Хорватии открыли с ошибкой в названии

21 августа, 09:28
Фото: facebook/ivicapirich
В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой в названии, сообщает "Комсомольская правда".
Как уточнил глава нового консульства Ивица Пирич, на церемонии присутствовали жена украинского лидера Марина Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и премьер Хорватии Андрей Пленкович. "Благодарю всех за поддержку, я этот день ждал два года, великий день для Украины и Хорватии!!!", − написал дипломат на своей странице в Facebook, опубликовав
фотографии с церемонии.
Однако пользователи заметили, что на табличке с названием консульства Украины есть ошибка; там указано по-украински "Почетное консульство Украина в Хорватии". При этом никто из гостей мероприятия, по-видимому, не обратил внимание на неправильное склонение.
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