Консульство Украины в Хорватии открыли с ошибкой в названии

В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой в названии, сообщает "Комсомольская правда".

Как уточнил глава нового консульства Ивица Пирич, на церемонии присутствовали жена украинского лидера Марина Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и премьер Хорватии Андрей Пленкович. "Благодарю всех за поддержку, я этот день ждал два года, великий день для Украины и Хорватии!!!", − написал дипломат на своей странице в Facebook, опубликовав

фотографии с церемонии.

Однако пользователи заметили, что на табличке с названием консульства Украины есть ошибка; там указано по-украински "Почетное консульство Украина в Хорватии". При этом никто из гостей мероприятия, по-видимому, не обратил внимание на неправильное склонение.