Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Бельгии

20 ноября, 19:18
Фото: AP/Virginia Mayo
Взрыв произошел на металлургическом заводе компании ArcelorMittal в Генте. Об этом сообщили в федеральной полиции Бельгии.
"Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали", – цитирует РИА Новости слова представителя бельгийской полиции. "Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", – добавили в полиции.
Издание Soir со ссылкой на фламандский телеканал VTM сообщило также, что в результате взрыва на заводе погиб один человек.
MORE: Blast occurred at #ArcelorMittal steel plant in #Belgium’s #Ghent https://t.co/akCVhO7uxl (photo: @gva) pic.twitter.com/O6EYV0a2Bk— Sputnik (@SputnikInt) 20 ноября 2017 г.
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