Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Бельгии

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Взрыв произошел на металлургическом заводе компании ArcelorMittal в Генте. Об этом сообщили в федеральной полиции Бельгии.

"Мы можем подтвердить, что, по крайней мере, несколько человек пострадали", – цитирует РИА Новости слова представителя бельгийской полиции. "Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", – добавили в полиции.

Издание Soir со ссылкой на фламандский телеканал VTM сообщило также, что в результате взрыва на заводе погиб один человек.