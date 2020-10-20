Датский изобретатель Петер Мадсен сбежал из тюрьмы – СМИ

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Датский изобретатель Петер Мадсен, которого осудили на пожизненный срок за жестокое убийство шведской журналистки Ким Валль, сбежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена. Об этом сообщает Copenhagen Post.

Мадсен покинул стены тюрьмы около 11:00 по московскому времени, однако он не смог уйти далеко. Издание сообщает, что сейчас мужчина сидит на обочине дороги в районе Альбертслунн.

Также в Copenhagen Post отмечают, что преступник угрожал охраннику бомбой: на Мадсене надет пояс, который внешне напоминает самодельное взрывное устройство. Специалисты не исключают, что у мужчины при себе есть оружие.

По данным издания, сейчас Мадсен заблокирован сотрудниками правоохранительных органов, в 20–30 метрах от него находятся полицейские снайперы.

Журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене, создателе и владельце самой большой подводной лодки Nautilus. Во время плавания на субмарине 10 августа 2017 года женщина пропала.

Изначально 46-летний изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берегу, однако позже начал говорить, что Валль умерла на борту подлодки в результате несчастного случая. Мадсен заявил, что похоронил женщину в море.

Позже Мадсен признался, что расчленил тело женщины и по частям выкинул в море. Однако продолжал настаивать, что не имеет отношения к ее смерти.

В апреле Мадсена приговорили к пожизненному сроку по обвинению в убийстве шведской журналистки Ким Валль.