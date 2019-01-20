Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией

Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что между Россией и Украиной завяжется война в случае, если газопровод "Северный поток – 2" не будет построен. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
Он уточнил, что это не агитация за Россию, но если "Северного потока – 2" не будет, вырастет вероятность войны. Он уточнил, что если у российских властей будет возможность вести свой самый главный ресурс другим путем, они забудут об Украине.
"Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы не будем им интересны с экономической точки зрения", – сказал Раимов. При этом он подчеркнул, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу представляет стратегический риск.
"Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентель и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов. У России остается только один шаг – это война", – заключил эксперт.
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