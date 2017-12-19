Палестина запросила в ООН специальную сессию по статусу Иерусалима

Фото: ТАСС/Imago/Li Rui

Палестина вместе с другими арабскими странами запросила проведение экстренной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Иерусалима. Предполагается, что заседание состоится на этой неделе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного наблюдателя Государства Палестина при ООН Рияда Мансура, текст резолюции, скорее всего, будет аналогичен проекту резолюции Совета Безопасности, но скорректирован под Генеральную Ассамблею. Он выразил надежду, что этот документ получит широкую поддержку.

"Это будет означать, что Генеральная Ассамблея, не опасаясь вето, продемонстрирует отказ международного сообщества принимать одностороннюю позицию Америки, а также нарушения международного права и резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи", – цитирует агентство слова дипломата.

Председатель 72-й сессии Генассамблеи Мирослав Лайчак пообещал удовлетворить запрос о созыве сессии, но отметил, что дата ее проведения будет объявлена позднее. Как предположил палестинский посол, экстренная встреча может состояться в среду вечером или в четверг утром.

Ранее сообщалось, что США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Делегация из Вашингтона наложила вето на документ, который поддержали все остальные страны-члены СБ.