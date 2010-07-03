Депутата Рады облили нечистотами в Одессе

Депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, облили фекалиями.

19 апреля он прибыл в Летний театр Горсада с главой облсовета Анатолием Урбанским. Когда депутат проходил через арку на входе, прохожий вылил на него и сопровождающих ведро с фекалиями. Двоих подозреваемых доставили в полицию, их действия квалифицировали как хулиганство.

По информации интернет-портала "Таймер", политик связал случившееся с предпринимателем Владимиром Галатерником и мэром Одессы Геннадием Трухановым. В то же время Найем отметил, что его таким не напугаешь. По мнению депутата, это знак того, что он со своими единомышленниками находится на правильном пути. Он пояснил, что приехал в Одессу с соратниками, чтобы поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра.

В феврале в украинском Бердянске зеленкой облили кандидата на пост президента Украины от фракции "Оппозиционный блок – партия мира и развития" Александра Вилкула. Это случилось перед встречей с избирателями. Политик получил ожог роговицы глаза.

Подозреваемого задержали. Вилкул обвинил в происшедшем Службу безопасности страны.