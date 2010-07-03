Депутата Рады облили нечистотами в Одессе

Депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, облили фекалиями.
19 апреля он прибыл в Летний театр Горсада с главой облсовета Анатолием Урбанским. Когда депутат проходил через арку на входе, прохожий вылил на него и сопровождающих ведро с фекалиями. Двоих подозреваемых доставили в полицию, их действия квалифицировали как хулиганство.
По информации интернет-портала "Таймер", политик связал случившееся с предпринимателем Владимиром Галатерником и мэром Одессы Геннадием Трухановым. В то же время Найем отметил, что его таким не напугаешь. По мнению депутата, это знак того, что он со своими единомышленниками находится на правильном пути. Он пояснил, что приехал в Одессу с соратниками, чтобы поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра.
В феврале в украинском Бердянске зеленкой облили кандидата на пост президента Украины от фракции "Оппозиционный блок – партия мира и развития" Александра Вилкула. Это случилось перед встречей с избирателями. Политик получил ожог роговицы глаза.
Подозреваемого задержали. Вилкул обвинил в происшедшем Службу безопасности страны.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.