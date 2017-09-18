Президент Венесуэлы считает себя похожим на Сталина

Фото: Imago/Joaquin Hernandez

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что заметил внешнее сходство между собой и Иосифом Сталиным. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Venezuela al Dia.

По словам президента южноамериканской страны, в мире есть те, кто называет его "карибским Сталиным". Мадуро предложил желающим взглянуть на его профиль и самим убедиться во внешнем сходстве.

Ранее США ввели персональные санкции против президента Венесуэлы. Меры приняты в связи с проведением в республике выборов в Конституционную Ассамблею, против которых выступала оппозиция. Американские власти заморозили все активы Мадуро, подпадающие под юрисдикцию США, а также воспрепятствовали американским юридическим и физическим лицам иметь с ним дело. Венесуэла начала оценивать нефть в китайских юанях вместо американских долларов из-за санкций.



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