Запретный город в Пекине подсветят вечером впервые за 94 года

Запретный город в Пекине впервые за 94 года бесплатно откроют для посетителей в вечернее время, подсветив главные постройки комплекса по случаю Праздника фонарей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства китайской столицы.
Уточняется, что в этом году Праздник фонарей, или Юаньсяоцзе, выпал на 19 февраля. Он завершает празднование Нового года по лунному календарю.
В музее Гугун (Запретный город) пояснили, что праздничные мероприятия в честь Юаньсяоцзе продлятся два дня. На праздник решили пригласить отличников труда, курьеров, дворников, военнослужащих и пожарных.
Все желающим посетить музей в темное время суток необходимо было заранее забронировать бесплатные билеты, причем на первый день их разобрали всего за десять минут. Более того, к полуночи 18 февраля в системе бронирования произошел сбой из-за наплыва посетителей.
Бывшая резиденция китайских императоров, а ныне − музейный комплекс Гугун, считается самым обширным дворцовым ансамблем в мире. Он хранит крупнейшее в КНР собрание произведений китайского традиционного искусства, основой для которого послужила императорская коллекция.
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