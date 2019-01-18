Бывшего секретаря китайского парткома казнили за оборот наркотиков

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Экс-секретаря парткома китайской деревни Бошэ казнили за изготовление и оборот 180 килограммов наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Смертный приговор за продажу метамфетамина мужчине вынесли еще в 2016 году. С вердиктом подсудимый не согласился и подал апелляцию. Однако Верховный народный суд Китая оставил решение неизменным. Казнь состоялась 17 января.

Отмечается, что в КНР смертная казнь предусматривается по многим статьям Уголовного кодекса. Почти всегда ее применяют в случае незаконного оборота наркотиков.