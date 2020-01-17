Эксперты назвали самые дорогие города мира

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Цюрих стал самым дорогим городом мира, сообщается на сайте базы данных статистического ресурса Numbeo.

Второе место занял Базель, а замкнула тройку лидеров Лозанна. На четвертой и пятой строчках тоже расположились швейцарские города – Женева и Берн.

В десятку включили Ставангер, Осло, Тронхейм, которые находятся в Норвегии, и столицу Исландии – Рейкьявик. Москва оказалась на 251-м месте, на 275-м – Владивосток, Санкт-Петербург – на 284-м. Последние позиции занимают индийские и пакистанские города.

Всего рейтинг состоит из 440 городов. Стоимость жизни рассчитывали на основе цен в магазинах и ресторанах, расходов на транспорт и коммунальные услуги, покупательной способности населения. Траты на аренду или покупку жилья учитывали отдельно.

В 2019 году компания Knight Frank назвала 10 городов мира с самым дорогим жильем. Лидером оказался Гонконг. В 2018 году квадратный метр там в среднем стоил 45,76 тысячи долларов. Следом за ним – Лондон с ценой 32,5 тысячи долларов за квадратный метр. На третьем месте Нью-Йорк с 32,2 тысячи долларов.