Американец сделал предложение девушке во сне и забыл

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Житель США во сне сделал предложение своей девушке выйти за него замуж и забыл об этом. О курьезном случае он рассказал на сайте Reddit, передает New York Post.

По словам мужчины, он страдал бессонницей, ему пришлось принять четыре таблетки снотворного Ambien. На утро он обнаружил на пальце девушки дешевое кольцо, которое давно приобрел на одном из сайтов, а потом планировал перепродать.

Девушка при этом рассказала, что он ночью даже успел поменять информацию о своем семейном положении в социальных сетях. "Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, но Ambien ускорил процесс в десять раз", – рассказал герой публикации, отметив, что купил бы кольцо подороже, если бы знал о своем ночном поведении.