Мигрантов с судна Aquarius примут пять стран ЕС

14 августа, 19:04
Фото: AP/Alberto Saiz
Пять стран Европы согласились принять мигрантов с судна Aquarius. Об этом сообщил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в своем микроблоге в Twitter.
"Германия, Франция, Испания, Португалия, Люксембург готовы принять мигрантов с судна Aquarius. Отличная новость", − подчеркнул еврокомиссар. Он также поприветствовал решение властей Мальты разрешить разгрузку судна в порту Валлетты.
Welcome the decision of Malta to authorise the disembarkation of the #Aquarius. I commend France Spain Germany Portugal and Luxembourg for their solidarity to take a share of the migrants on board. We need sustainable solutions. This is the responsibility of the EU as a whole.— DimitrisAvramopoulos (@Avramopoulos) 14 августа 2018 г.
Ранее Мальта позволила судну, на борту которого находятся более 140 спасенных в Средиземном море мигрантов, пришвартоваться и совершить разгрузку в своем порту.
Судно Aquarius принадлежит франко-немецкой неправительственной организации SOS Mediterranee. Оно ходит под флагом Гибралтара и занимается спасением мигрантов, которые морем пытаются добраться из Ливии в страны Евросоюза.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: