Мигрантов с судна Aquarius примут пять стран ЕС

Пять стран Европы согласились принять мигрантов с судна Aquarius. Об этом сообщил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в своем микроблоге в Twitter.

"Германия, Франция, Испания, Португалия, Люксембург готовы принять мигрантов с судна Aquarius. Отличная новость", − подчеркнул еврокомиссар. Он также поприветствовал решение властей Мальты разрешить разгрузку судна в порту Валлетты.

Welcome the decision of Malta to authorise the disembarkation of the #Aquarius. I commend France Spain Germany Portugal and Luxembourg for their solidarity to take a share of the migrants on board. We need sustainable solutions. This is the responsibility of the EU as a whole.