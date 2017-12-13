США и Китай обсудили возможные действия в случае "краха режима" в КНДР

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США в случае падения режима в КНДР пообещали китайским властям вернуться после восстановления порядка в Северной Корее на свои позиции в Южной Корее. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон добивается "полной денуклеаризации Корейского полуострова", и такой же позиции "придерживаются Китай и Россия". Он подчеркнул, что американские власти никогда не согласятся с тем, чтобы КНДР стала ядерной державой.

"Ядерное оружие представляет для них коммерческую ценность. А в сегодняшнем мире, когда мы сталкивается с угрозами со стороны (террористических – ред.) группировок, для нас это просто неприемлемо", – подчеркнул он.

В Штатах, по словам Тиллерсона, уже разработали разные варианты действий и обсудили с Китаем возможные шаги на тот случай, если в КНДР падет режим. Самое важное – обеспечить сохранность ядерных зарядов, подчеркнул он.