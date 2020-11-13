Переболевшему коронавирусом мужчине ампутировали восемь пальцев

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Переболевшему коронавирусом мужчине из США ампутировали восемь пальцев, передает News.ru.

Грегг Гарфилд почувствовал впервые недомогание в конце февраля текущего года во время отпуска в Италии. После возвращения в Калифорнию он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. В марте его госпитализировали в больницу с жалобами на трудное дыхание и боли в горле.

Спустя два дня Гарфилда перевели на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Вскоре у него начались осложнения: начал развиваться сепсис, стафилококк и полиорганная недостаточность. Из-за проблем с кровообращением у мужчины ампутировали восемь пальцев на руках.

"Я заснул на месяц и проснулся в мире, где все изменилось", – сказал мужчина.

В апреле мужчину перевели в обычную палату, за все время лечения он похудел на 22 килограмма. Через два месяца его выписали из больницы. После выздоровления Гарфилду сделали семь операций по восстановлению пальцев.

В мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 51,8 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,280 миллиона человек скончались. В России зафиксирован 1 880 551 случай COVID-19, вылечились 1 406 903 человека, скончались 32 443.

