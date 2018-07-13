В Еврокомиссии объяснили поведение Жан-Клода Юнкера на саммите НАТО

13 июля, 17:30
Фото: ТАСС/AP Photo
В Еврокомиссии опровергли информацию, что председатель организации Жан-Клод Юнкер на саммите НАТО был пьян. У дипломата случился приступ ишиалгии.
Ранее в СМИ появилась запись с саммита в Брюсселе, на которой видно, как 63-летнему Юнкеру с трудом дается каждый шаг. Это вызвало волну слухов о здоровье главы Еврокомиссии и приеме им алкоголя.
"Бессердечно и непрофессионально использовать крайне неприятную болезнь председателя Еврокомиссии для распространения этих инсинуаций", – цитирует РИА Новости представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.
Отмечается, что глава Еврокомиссии "принимает необходимые лекарства, которые предписаны для лечения этой болезни".
Ишиалгия – болевой синдром, распространяющийся по задней поверхности бедра на голень и стопу. Боль может развиться внезапно во время неудачного поднятия какого-либо предмета или поворота туловища. Человек может испытывать чувство онемения и слабости в ноге.
Жан-Клод Юнкер уже в понедельник должен отправиться на переговоры в Пекин, а оттуда – в Токио.
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