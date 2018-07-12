В МИД отреагировали на приглашение Македонии в НАТО

12 июля, 18:01
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приглашение Македонии в НАТО. По ее словам, политика открытых дверей Североатлантического альянса стала его основной целью, передает Интерфакс.
"Втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства", – заявила Захарова во время брифинга.
По ее словам, в данной ситуации речь идет только о достижении военного превосходства, а попытки отгородиться забором в современном мире обречены на провал, так как ни объединения, ни страны не способны самостоятельно справиться с трансграничными угрозами.
Накануне блок НАТО пригласил Македонию присоединиться к альянсу. Однако, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что стать членом организации страна сможет только после окончательного решения вопроса о названии государства с Грецией.
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